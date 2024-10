Společnost SpaceX v neděli kontrolovaným dopadem kosmické lodi Starship do Indického oceánu zakončila pátý testovací let stejnojmenného dopravního systému. Let odstartoval okolo půl druhé odpoledne SELČ a trval zhruba hodinu, během které se nosná raketa Super Heavy poprvé vrátila na startovací rampu a vesmírná loď obletěla půlku Země.

Starship, která je vysoká 121 metr, odstartovala bez posádky za východu slunce z jižního cípu Texasu nedaleko mexických hranic. Obloukem se vznesla nad Mexický záliv stejně jako čtyři předchozí systémy, které ale buď krátce po startu explodovaly nebo se poničily při pádu do vody. Let Starship poprvé dokončila letos v červnu při čtvrtém testu. Tehdy se na rozdíl od předchozího pokusu nerozpadla při klesání atmosférou, ale dopadla do Indického oceánu, byť s poškozeným křídlem.

Raketa Super Heavy v neděli po oddělení od kosmické lodi sedm minut po startu poprvé vrátila na startovací rampu, kde 71 metrů vysoký nosič zachytila kovová ramena. „Věž zachytila raketu!“ ozvalo se z řídící věže, kde technický tým křičel radostí.

Mechazilla has caught the Super Heavy booster! pic.twitter.com/6R5YatSVJX — SpaceX (@SpaceX) October 13, 2024

Kosmická loď o hodinu později řízeně a podle plánu přistála na určeném místě v Indickém oceánu, napsala agentura AP. Kamery na připravené bójce ukázaly, jak z kosmické lodi vznášející se na hladině šlehají do výše plameny – v rámci tohoto testu se nepočítalo s jejím vyzdvižením.

SpaceX v sobotu obdržela povolení ke startu od amerického Federálního úřadu pro letectví (FAA). Na svém webu firma uvedla, že před novou zkouškou kompletně přepracovala tepelný štít a aktualizovala části softwaru.

Společnost navrhla systém Starship tak, aby byl plně opakovaně použitelný, a doufá, že jej bude využívat k průzkumu hlubokého vesmíru. Jde o zatím největší postavený systém svého druhu a také o nejvýkonnější kosmický dopravní systém – 33 raketových motorů Raptor pohání nosný stupeň, zatímco kosmická loď má šest stejných jednotek. Všechny dosavadní testovací lety byly bez posádky, podle SpaceX má ale plavidlo v budoucnu unést až 100 lidí, či velké množství nákladu a vybavení.

Úspěch systému je klíčový i pro americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA), který si Starship vybral pro přistání svých astronautů na Měsíci v rámci programu Artemis. Návrat člověka na přirozenou družici Země je plánován na září 2026.