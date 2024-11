Prestižní soutěž IT SPY již 15. rokem vyhledává nejlepší diplomové práce v oblasti informačních technologií. Letos ambasadoři soutěže přihlásili 56 nejlepších projektů z více než 1400 diplomových prací, které byly obhájeny na 16 předních českých a slovenských univerzitách.

Přenos z vyhlášení vítězů v Refektáři Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze začne ve středu 20. listopadu 2024 v 18:00.

Živě: Kdo zvítězí v prestižní soutěži mladých informatiků IT SPY 2024?

Do finále letošního ročníku odborné soutěže nejlepších diplomových prací z informatiky IT SPY 2024 postoupilo celkem sedm nejúspěšnějších projektů. Letos probíhá již 15. ročník této elitní soutěže vysokoškolských studentů informatiky IT SPY o nejlepší diplomovou práci z tohoto perspektivního oboru.

Cílem projektu je podpořit talentované studenty v jejich kariéře a upozornit na nejlepší projekty a myšlenky, se kterými přicházejí mladí lidé v rámci studia. Kvalita soutěžních prací je posuzována akademickou porotou z pohledu rešerše, výzkumu, vyhodnocení řešení a realizace.

Z pohledu přínosu pro obor IT projekty posuzují i porotci od spoluorganizátora soutěže, předního českého software house Profinit. Soutěž organizují české a slovenské univerzity a Czech and Slovak ACM Chapters.

Kdo se stane letošním vítězem?

Na slavnostním vyhlášení zazní jména autorů nejlepších tří diplomových prací obhájených v letošním roce, ale i vítěze Ceny veřejnosti. Garantem hlavní ceny je spolupořadatel soutěže společnost Profinit, která absolutnímu vítězi věnuje finanční odměnu 2000 eur.

Soutěž se koná pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Hospodářské komory ČR, Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) a KINIT.

Jejich zástupci se zúčastní i slavnostního vyhlášení výsledku soutěže.

