Internetová společnost Meta Platforms ruší ve Spojených státech program ověřování faktů. Zavede místo toho systém Community News, který funguje na sociální síti X miliardáře Elona Muska. Meta, která je mateřskou firmou sítí Facebook, Instagram a Threads, to v úterý uvedla na svém webu. Systém Community News umožní uživatelům platforem Mety upozorňovat na příspěvky, které mohou být zavádějící a ke kterým je potřeba dodat více souvislostí. Za to od roku 2016 zodpovídali nezávislí odborníci a organizace na kontrolu faktů v mnoha zemích a jazycích.

„Odborníci, stejně jako všichni ostatní, mají své vlastní předsudky a perspektivy. To se projevilo v rozhodnutích, která někteří učinili ohledně toho, jaká fakta ověřovat a jak... Z programu, který měl informovat, se příliš často stal nástroj cenzury,“ uvedla Meta. Úsilí o správu obsahu napříč platformami podle Mety v průběhu let zesílilo „do té míry, že děláme příliš mnoho chyb, frustrujeme naše uživatele a příliš často se stavíme do cesty svobodnému vyjadřování, které jsme si předsevzali umožnit“.

Společnost uvedla, že Community Notes začne v nejbližších měsících postupně zavádět nejprve v USA. V průběhu roku se chystá model vylepšovat.

Meta se také chystá odstranit omezení ohledně témat, jako je přistěhovalectví a genderová problematika. Týmy pro důvěru, bezpečnost a moderování obsahu se přesunou z Kalifornie, což je tradičně stát se silným zastoupením podporovatelů Demokratické strany, do Texasu, kde lidé naopak tradičně volí republikány.

„Budeme spolupracovat s prezidentem (Donaldem – poznámka ČTK) Trumpem, abychom zatlačili na vlády po celém světě, které jdou po amerických společnostech a prosazují větší cenzuru,“ řekl šéf Mety Mark Zuckerberg. Jeho společnost už poslala inauguračnímu fondu znovuzvoleného prezidenta Trumpa milion dolarů (asi 24 milionů Kč).