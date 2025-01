Stříbrná Skalice je vypálená, Kutná Hora se vzdala Zikmundovi Lucemburskému a napětí mezi šlechtici věrnými Václavu IV. a panskou jednotou na straně Zikmunda roste, stejně jako společenské a náboženské napětí. Všichni víme, jak to dopadlo.

Nevíme ale, co se stalo s Jindřichem, kovářským synkem, ze kterého se v prvním díle hry Kingdom Come: Deliverance stal šlechtický pobočník, který hledá meč svého otce a snaží se o potrestání Zikmundových pohůnků.

Do vydání rozuzlení příběhu zasazeného do předhusitského období českých dějin chybí méně než měsíc. Vývojáři z Warhorse Studios na hře pracovali šest let, měli dvakrát větší rozpočet a výsledkem je dvakrát větší hra. Místo několika malých vesnic zavede hráče pod Trosky a do Kutné Hory a jejího okolí. Než 3. února vyjdou první recenze, můžeme se s vámi podělit o poslední „první dojmy“.

K dispozici jsme měli už plnou verzi hry i s českým dabingem. Jediným omezením pro tento text je oblast pod Troskami a samotný příběh. Zastavit jsme se museli před slavnou veselkou na tvrzi Semín, na kterou Warhorse lákají hráče v upoutávkách ze hry. Zúčastnit se jí má i jeden z nejmocnějších katolických šlechticů Českého království, Ota III. z Bergova, pán na Troskách.

Kingdom Come: Deliverance II Foto: Warhorse Studios

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Jak se druhý díl proměnil a jaké novinky na hráče čekají?

Co jsme odhalili během prvních desítek hodin hraní?

Jak zní český dabing a které známé herce uslyšíte a uvidíte?