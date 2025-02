V úterý konečně vychází pokračování kultovní hry Kingdom Come: Deliverance od Studia Warhorse. Hráče znovu zavede do Zemí koruny české v 15. století. První díl zaznamenal nečekaný úspěch po celém světě. Realistické ztvárnění středověku a osobní příběh mladého kovářského synka, který se snaží pomstít rodiče zabité vojskem Zikmunda Lucemburského, si získalo miliony fanoušků.

Druhý díl má mnohem větší ambice i rozpočet, který se vyšplhal k miliardě korun. Vývojáři by rádi prodali alespoň dvojnásobek osmi milionů kopií u prvního dílu. A mají k tomu skvěle nakročeno.

Stojíme si za tím, přestože studio Warhorse má minulost spojenou s Hospodářskými novinami – několik měsíců s námi sdíleli kanceláře. To už ale dávno neplatí. Nadšení z původní hry nám však vydrželo, stejně jako velká očekávání ohledně té nové, posílená kontroverzí kolem úniků dat ze hry a útoky samozvaných bojovníků proti inkluzi a diverzitě.

Nakonec je to jednoduché. Vývojáři slíbili, že druhý díl zůstane věrný tomu, co dělalo původní hru unikátní, jen ve větším a lepším provedení. A to se potvrdilo. Kingdom Come: Deliverace II nemá rozpočet jako Cyberpunk 2077, Fortnite nebo Grand Theft Auto, ale přesto ukazuje mnohem větším a bohatším týmům, jak vytvořit silný příběh a přesvědčit hráče, že je jeho nedílnou součástí.

Hraním Kingdome Come: Deliverance II jsem strávil více než 100 hodin, abych mohl přinést podrobnou recenzi.

