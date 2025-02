Kingdom Come: Deliverance II není těžká hra. Ne v tom klasickém slova smyslu, který po hráčích vyžaduje reakční dobu pilota formule jedna, oči jestřába a schopnost rozpoznávat vzorce chování, za kterou by se nestyděl ani Sherlock Holmes.

Vývojáři z Warhorse po hráčích chtějí něco jiného. Chtějí, aby vstoupili do středověku a prožili ho naplno. Pro moderního člověka to nemusí být snadné. Kingdom Come: Deliverance II je tak trochu hra na přežití a nejdůležitější zbraní není meč, ale znalosti a pozornost.

Klíč k úspěchu v Kingdom Come je prostý: nespěchat, nesnažit se být během chvíle spasitelem světa, to Jindřich nikdy nebude. S patřičnou dávkou dobrých rad děda Vševěda bude hraní Kingdom Come: Deliverance II příjemnější a zábavnější.

