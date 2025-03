V pondělí skončilo fungování druhé nejúspěšnější streamovací služby v Česku. Voyo se změnilo na Oneplay. Pod touto značkou se spojily dva doposud oddělené produkty O2TV a Voyo společností O2 Czech Republic a.s. a TV Nova, s.r.o.

Obě firmy spojuje stejný majitel, finanční skupina PPF, a sloučení obou služeb pod novým jménem je obchodně povedený tah. Nejúspěšnější český poskytovatel televizního vysílání přes internet se spojil s nejúspěšnější českou videotékou.

Cíl je jasný – posílit pozici PPF na mediálním trhu, a to se nepochybně podaří. I když pro zákazníky Oneplay to znamená v první řadě zdražení. My jsme Oneplay během prvního dne provozu vyzkoušeli a narazili i na příjemnou novinku.

