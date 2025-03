Ministerstvo vnitra připravuje podle článku na webu iRozhlas změnu vyhlášky o uchovávání provozních a lokalizačních údajů (data retention), podle které by poskytovatelé připojení k internetu měli sledovat nejenom IP adresy uživatelů, ale též IP adresy, na které se tito uživatelé připojují. To by podle článku mohlo vést k tomu, že policie bude moci z těchto záznamů zjistit, jaké weby uživatel navštěvoval.

Ministerstvo vnitra na svém profilu na síti X.com přispěchalo s půvabně pitomým prohlášením, podle kterého návrh soukromí uživatelů neohrožuje, ale naopak chrání. Což je absurdní a popisované je technicky nereálné.

