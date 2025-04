Byl by to bezprecedentní zásah do svobody slova, řekl loni v červenci Elon Musk ve vztahu k vyšetřování sociální sítě X ze strany Evropské komise. Evropský regulátor předběžně potvrdil, že bývalý Twitter porušuje nařízení Aktu o digitálních trzích. Terčem kritiky je slabá moderace obsahu i „ověřování“ placených účtů.

Evropská komise se nyní blíží k vyslovení finálního verdiktu, který má být spojený s citelnou pokutou. Elon Musk, který od počátku letošního roku přišel o 130 miliard dolarů kvůli propadu hodnoty akcií svých firem, proti tomu brojí. Pomáhají mu v tom i američtí republikánští politici. I výhrůžkami odstoupením z NATO.

Zbývá vám ještě 90 % článku