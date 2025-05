Nejlepší in-ear sluchátka mohou být pouze jedna, a tato pozice aktuálně patří Technicsu a jeho true wireless modelu EAH-AZ100. Ne každý ale může nebo chce dát za sluchátka 7590 korun. Od toho tu jsou firmy jako Nothing a jeho značka CMF.

CMF Buds 2 Plus se dnes právě začaly prodávat za 1499 korun i s poštovným v ceně, a nabídkou funkcí i kvalitou zvuku mění to, co je možné v takto nízké cenové hladině očekávat.

Levné pecky zvládají rušení okolního hluku, poslech s certifikátem Hi-Res Audio, nabízí prostorový zvuk i úpravu ladění sluchátek podle stavu sluchového aparátu konkrétního uživatele. A to je jen začátek.

Co se dočtete dál Jaké všechny možnosti vylepšit (a pokazit) zvuk sluchátek Nothing nabízí.

Jak v praxi funguje rušení okolního hluku a jak se se sluchátky telefonuje.

Kolik toho sluchátka vydrží na jedno nabití a jak se k nim z ČR dostat.