Evropská komise v úterý oficiálně zahájila vyšetřování čtyř největších pornografických webů Pornhub, Stripchat, XNXX a XVideos kvůli podezření z porušování nařízení o digitálních službách (DSA). Podle komise jde o snahu ochránit děti, nikoliv o cenzuru.

EU chce zakročit i proti menším pornografickým webům, které nepodléhají pravidlům pro velké online platformy. Jejich fungování v souladu s požadavky na ochranu nezletilých mají zajistit členské státy. Česko v tom má zpoždění.

Komise v úterý oznámila, že čtyři největší pornografické portály mohou porušovat DSA tím, že dostatečně nebrání přístupu dětí k potenciálně škodlivému obsahu. Jmenované společnosti podezřívá z toho, že zanedbaly zavádění účinných systémů ověřování věku a dalších opatření, která by nezletilé uživatele ochránila před nevhodným obsahem. Evropská komise oznámila, že tomuto vyšetřování udělila prioritu.

To znamená, že by vyšetřování mělo proběhnout nadprůměrně rychlým tempem. Řada vyšetřování ze strany EK vůči technologickým firmám se táhne rok a více a na reálné výsledky se čeká i několik let, než dotčené firmy vyčerpají všechny právní možnosti, jak se případným omezením svého podnikání bránit.

Evropská unie rozhodla o vyšetřování na základě analýzy zpráv o posouzení rizik a auditních zpráv zaslaných společnostmi Pornhub, Stripchat, XNXX a XVideos v červnu a prosinci 2024 a na základě odpovědí na žádosti komise o informace adresované dotčeným firmám. Vyšetřované firmy mají možnost zavést už v průběhu vyšetřování nová opatření, která zajistí dodržování požadavků DSA.

V rámci vyšetřování může komise požádat o další informace a rozhovory se zástupci firem i provést inspekce. Má také možnost zavést předběžná opatření s cílem donutit firmy porušující DSA ke spolupráci. „Online prostor by měl být bezpečným prostředím, kde se děti mohou učit a navazovat kontakty. Naší prioritou je chránit nezletilé a umožnit jim bezpečný pohyb v digitálním světě,“ uvedla komisařka pro digitální záležitosti Henna Virkkunenová.

Průkazka pro dospělé už v létě

Komise zahájila veřejnou konzultaci k návrhu postupu při ochraně nezletilých online letos v květnu. V návrhu pokynů je uveden neúplný seznam opatření proti rizikům včetně zavedení metod ověřování věku a odhadu věku uživatelů s cílem omezit přístup nezletilých osob k potenciálně škodlivému obsahu.

Komise navíc ve spolupráci s členskými státy vyvíjí aplikaci pro ověřování věku, která má překlenout mezeru do doby, než bude k dispozici digitální peněženka EU. Tuto aplikaci budou moci zavést jednotlivé členské státy. Poskytovatelé online služeb ji pak využijí k ověření věku uživatelů, aniž by získali jejich osobní údaje. Aplikace má být k dispozici letos v létě.

Stažení z trhu, nástup VPN a český skluz

Provozovatelé webů s erotickým obsahem se s tlakem na ověřování věku uživatelů potýkají dlouhodobě. V USA v některých státech tyto služby znepřístupnily své stránky, aby nemusely identitu uživatelů ověřovat.

„Způsob, který pro ověření věku uživatelů zvolila řada jurisdikcí po celém světě, včetně Floridy, je neúčinný, chaotický a nebezpečný. Jakákoliv nařízení, která vyžadují, aby stovky tisíc stránek pro dospělé shromažďovaly značné množství vysoce citlivých osobních údajů, ohrožují bezpečnost uživatelů,“ uvádí společnost Aylo, které patří značky Pornhub, RedTube, YouPorn či Brazzers.

Návrh Evropské unie na ověřování věku uživatelů bez sdílení osobních údajů by tuto výtku ve vztahu k citlivým datům obešel. Problémem je ale fakt, že aktuálně neexistuje potřebná infrastruktura. Spuštění nové aplikace totiž neznamená, že ji budou mít k dispozici uživatelé ve všech členských zemích.

V ČR má na starosti dodržování DSA Český telekomunikační úřad, a to včetně dohledu nad dodržováním pravidel pro pornoservery. Úřad ale zatím nemá pro vykonávání této funkce právní podklady. Česká republika totiž stále neschválila zákon o digitální ekonomice, který z DSA vychází a zavádí jeho principy do českého právního rámce.

„ČTÚ vítá koordinovaný přístup a také zaměření na téma, jako je ochrana nezletilých a efektivní ověřování věku na platformách s obsahem pro dospělé. ČTÚ ale dosud nemá zákonnou oporu k vymáhání povinností dle DSA vůči menším platformám, protože zákon o digitální ekonomice dosud nebyl přijat. V současné době však samozřejmě dochází k výměně zkušeností s ostatními koordinátory a rovněž k edukaci dotčených subjektů skrz web, workshopy či přímou komunikaci,“ uvedla pro HN tisková mluvčí ČTÚ Tereza Meravá.

Pokud EK rozhodne o povinnosti provozovatelů erotických webů ověřovat identitu uživatelů „úředně“, dá se očekávat podobná reakce jako v USA – dramatický nárůst počtu uživatelů služeb poskytujících anonymizační služby prostřednictvím VPN.