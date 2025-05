Microsoft na začátku května zdražil své herní konzole a z trhu v podstatě zmizel výkonnější Xbox Series X. Čekalo se, že Sony toho využije k dalšímu zdražení svých produktů, ale místo toho přišel opak.

Sony i letos spustilo tradiční slevovou akci Days of Play a překvapilo tím, co vše se v ní objevilo. Citelně klesla i cena nové konzole PlayStation 5 Pro, která nabízí nejvyšší výkon mezi herními systémy současnosti, a levnější jsou i služby PlayStation Plus, které konkurují GamePassu od Microsoftu.

