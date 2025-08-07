OpenAI odhalila novou generaci své umělé inteligence ChatGPT-5. Proti předchozím verzím zpřístupní firma svůj nejnovější a nejvýkonnější velký jazykový model všem uživatelům, tedy i těm, kteří za používání ChatGTP neplatí. Největší zlepšení firma slibuje u tvorby počítačového kódu a u dotazů zaměřených na zdraví.
„GPT-5 je nejlepší model pro tvorbu počítačového kódu i textového obsahu,“ uvedl lakonicky Sam Altman, šéf OpenAI. Podle něj nový jazykový model překonává výsledky předchozích modelů od OpenAI i aktuální konkurenční modely a nabízí expertní výsledky ve všech myslitelných oborech. Ne vždy ale bude GPT-5 pracovat pro uživatele naplno – má vlastní hlavu.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.