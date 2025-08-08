Po platební kartě ke Kingdom Come: Deliverance 2 v pátek začíná největší česká banka rozdávat karty s designem ze hry Mafia: Domovina. Stejně jako první pokus o herní platební kartu se i novinka při bezkontaktním placení rozsvítí.
Vedle tří tisíc fyzických platebních karet vydá Česká spořitelna několik variant virtuální platební karty spojené s Mafií: Domovina a jednu kartu, která připomene první díl legendární herní série. Firma nabídne svým zákazníkům i slevu na nový mafiánský titul.
Od 8. srpna do 18. září spořitelna nabídne každý den 100 fyzických karet. Získají je zákazníci, kteří mezi 8:00 a 20:00 odpovědí na kvízové otázky v aplikaci George. Místo náhodného výběru losováním kartu vyhrají zákazníci, kteří v daný den na otázky odpovědí nejrychleji. Větší šanci by tak měli mít skuteční fanoušci herní série.
Virtuální karty bude možné získat od 8. do 17. srpna, majitelé těchto karet budou moci vyhrát jednu ze stovky kopií Mafie: Domovina. Od 25. srpna do 7. září pak bude dostupná virtuální karta s designem první Mafie.
Zatím poslední aktivitou spojenou s novou hrou je možnost získat kód pro nákup hry Mafia: The Old Country ve verzi pro PlayStation 5 nebo Xbox Series X/S s 20procentní slevou. Tato nabídka bude dostupná pro prvních tisíc zájemců. Kód lze uplatnit pouze v herním obchodu Xzone a nutné je zaplatit kartou asociace Visa.
Počátky mafie
Mafia: The Old Country nebo česky Mafie: Domovina se po zatím posledním třetím dílu s otevřeným světem vrací k základům. Hra se soustředí na příběh, je proto kratší, ale fanouškům nabídne i možnost pohybovat se volně po celém herním světě. Domovina je „předpokračování“, odehrává se na Sicílii ve 20. letech 20. století s novým hrdinou Enzem Favarou, a to za volantem starých vozů nebo v koňském sedle.
Autoři si dali záležet na zachycení atmosféry Sicílie na počátku minulého století, kdy na pozadí chudoby, politického pnutí a dozvuků první světové války vznikala nová síla, Cosa nostra. Důrazu na autentické zobrazení historické inspirace odpovídá i výběr a zpracování zbraní, vozů i oblečení.
S ohledem na kratší délku hry je nižší i cena 1299 korun, respektive 50 eur na platformě Steam. K dispozici jsou i poslední kusy sběratelské verze za 1799 korun, která obsahuje kovovou krabičku a puzzle o tisíci dílcích s grafikou ze hry. Pro české fanoušky je zásadní zprávou to, že nová mafie obsahuje stejně jako první dva díly i český dabing. Hlavního hrdinu namluvil Oskar Hes a další postavy dabují například Ondřej Kokorský, Martin Donutil nebo Nikola Heinzlová.
Modernizovaná „spořka“
Spojení s Mafií je pro Českou spořitelnu druhá spolupráce s konkrétní hrou vyvinutou v České republice. Firma před rokem spustila koncept Level Up Your Life zaměřený na mladé potenciální zákazníky s cílem omladit svou image. V rámci kampaně firma upozorňuje na mýty, které se týkají videoher a jejich vnímání částí společnosti. V českém prostředí je to výjimečný krok, zvlášť ve spojení s konzervativní institucí.
„Dlouhodobá podpora gamingu nám významně pomáhá zvyšovat povědomí mezi mladou generací, zároveň se nám během předchozí kampaně s Kingdom Come podařilo zvýšit i akvizici nových klientů o více než dva tisíce,“ uvádí Jakub Kuneš, který má gaming v České spořitelně na starosti.
Některé aktivity jako série videí Let’s Play Forever by Česká spořitelna se na YouTube nesetkaly s velkým úspěchem, mají desítky až stovky zhlédnutí. Naopak nabídka karet s herním designem funguje. Svítící karta ke Kingdom Come oslovila podle dat ČS 34 procent hráčů, kteří u spořitelny neměli účet a některou z aktivit firmy spojených s Kingdom Come: Deliverance II zaznamenaly dvě třetiny hráčů v ČR.
