Malé projektory, které je snadné přenášet a vzít s sebou třeba na dovolenou, jsou populárnější než ty klasické, jež je ideální přišroubovat ke stropu. Je to logické, instalace skutečného domácího kina vyžaduje prostor, miniprojektory stačí postavit na stůl a zapnout.
Nejznámější představitel této kategorie je The Freestyle od Samsungu, není ale zdaleka jediný. O pozornost se hlásí i čínské značky jako XGIMI, a také japonský Epson. Jeho aktuální lifestylový projektor EpiqVision Mini EF22 nás zaujal kombinací laserové technologie a podstavce, který umí namířit obraz i na strop nebo promítat na stěnu z velkého úhlu.
Co se dočtete dál
- Jak funguje otočný podstavec a automatické nastavení obrazu.
- Kolik kompromisů přináší laserové FullHD řešení proti větším domácím projektorům a kde je předčí.
- Proč Epson EF22 není ideální pro hráče, ale hodí se třeba i do postele.
