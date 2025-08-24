Za dva týdny, 9. září, vydá Warhorse Studio přídavek pro svou historickou hru na hrdiny Kingdom Come: Deliverance II. Pražské studio prozradilo detaily o „budovatelském“ rozšíření na veletrhu Gamescom 2025 v Kolíně nad Rýnem.
Na největší herní akci na světě byly k vidění i další novinky českých vývojářů. SCS Software poprvé ukázal, jak vypadají hry Euro Truck Simulator 2 a American Truck Simulator na PlayStation 5 a Xboxu Series X, a Bohemia Interactive si od vojenských simulátorů odskočilo netradičně do vesmíru.
Co se dočtete dál
- Co si Warhorse připravili do druhého datadisku ke Kingdom Come: Deliverance 2 a co nabídnou zdarma.
- Jaké novinky chystá SCS do svých simulátorů kamionové přepravy na PC i konzolích.
- Co nabídne vesmírná hra Cosmo Tales a jak se liší od standardní produkce Bohemia Interactive.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.