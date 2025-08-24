Za dva týdny, 9. září, vydá Warhorse Studio přídavek pro svou historickou hru na hrdiny Kingdom Come: Deliverance II. Pražské studio prozradilo detaily o „budovatelském“ rozšíření na veletrhu Gamescom 2025 v Kolíně nad Rýnem.

Na největší herní akci na světě byly k vidění i další novinky českých vývojářů. SCS Software poprvé ukázal, jak vypadají hry Euro Truck Simulator 2 a American Truck Simulator na PlayStation 5 a Xboxu Series X, a Bohemia Interactive si od vojenských simulátorů odskočilo netradičně do vesmíru.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Co si Warhorse připravili do druhého datadisku ke Kingdom Come: Deliverance 2 a co nabídnou zdarma.
  • Jaké novinky chystá SCS do svých simulátorů kamionové přepravy na PC i konzolích.
  • Co nabídne vesmírná hra Cosmo Tales a jak se liší od standardní produkce Bohemia Interactive.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Baví vás moderní technologie? To byste si neměli nechat ujít newsletter Týden s technologiemi, díky kterému dostanete do téměř pravidelného pátečního e-mailu to nejzajímavější dění a produktové novinky za celý týden.