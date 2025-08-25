Server LLMArena zpřístupnil nový systém umělé inteligence, který vyniká schopností přesně reagovat na přání uživatelů a zachováním konzistentního vzhledu vytvořených postav. Z jednoduchého obrázku umí udělat fotorealistickou postavu, rozšířit existující scénu nebo do obrázku vložit libovolný předmět.
Nový model nese jméno Nano Banana a údajně za ním stojí Google. Také název modelu budí pozornost. Ne kvůli banánu, ale kvůli označení nano, podle kterého by to měl být malý model schopný pracovat na běžném osobním počítači nebo výkonném mobilním telefonu.
Co se dočtete dál
- Co dokázal nový model Nano Banana v našem testu.
- V čem Nano Banana poráží konkurenci.
- Jaký potenciál má nový model, pokud je skutečně od Googlu.
