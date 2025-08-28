Spekulace, podle kterých je trh na pokraji prasknutí bubliny kolem umělé inteligence, se zatím nenaplnily. Americký výrobce čipů Nvidia v noci oznámil výsledky svého hospodaření za druhé čtvrtletí účetního roku 2026. Firma zaznamenala meziroční růst obratu o 56 procent, oproti předchozímu kvartálu rostla o šest procent
Investoři však reagovali negativně kvůli náznakům zpomalování v hlavním segmentu, tedy výpočetních jednotkách pro umělou inteligenci. Důvodem je hlavně výpadek dodávek čipů H20 do Číny. Po uzavření burzy akcie firmy oslabily o více než čtyři procenta, později část ztrát smazaly.
Co se dočtete dál
- Jak se dařilo jednotlivým segmentům a čím Nvidia kompenzovala výpadek prodejů do Číny.
- Co k výsledkům řekl šéf Nvidie Jensen Huang.
- Jaké výsledky čeká Nvidia pro aktuální čtvrtletí.
