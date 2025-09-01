Jeden displej může nabídnout všechno a porazit kvalitou obrazu i Apple Studio Monitor za zlomek ceny. Firmě AOC se to u její značky Agon Pro podařilo, i když je to možná navzdory původnímu zadání vytvořit co nejlepší herní obrazovku.
Kombinace OLED panelu s kvantovým filtrem a stojanu, který je možné nastavit ve všech myslitelných směrech, je jen základ. Agon Pro k tomu přidává i funkci dokovací stanice schopné napájet laptop a zajímavou cenu.
Co se dočtete dál
- Jak vypadá obraz rychlého OLED monitoru v různých podmínkách.
- Proč se Agon Pro AG276UZD hodí do kanceláře i na hraní.
- Jak je na tom novinka od AOC v porovnání s konkurencí.
