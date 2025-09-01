Majitelé dronů, kteří chtějí létat na území České republiky, se od 1. září musí řídit novými podmínkami. Dosavadní režim, který pro celou republiku vytvořil omezený prostor s označením LKR10 se spoustou lokálních pravidel, končí. Stejně jako aplikace DronView.
Úřad pro civilní letectví jej nahradil modulárním systémem, který je přehlednější a nabízí jasně definovaná pravidla pro různé typy oblastí. Vzrostl také počet míst, kde amatérští piloti létat nemohou.
To, kde se lze pohybovat a za jakých podmínek, zjistí majitelé bezpilotních letounů v novém nástroji DroneMap. Do něj budou povinně předem zadávat například všechny chystané lety v obydlených oblastech.
Co se dočtete dál
- Jak se mění pravidla pro rekreační létání s drony.
- Co přináší nová aplikace DroneMap a proč je povinné ji používat.
- Jak je to s létáním kolem historických památek a ve městech.
