Majitelé dronů, kteří chtějí létat na území České republiky, se od 1. září musí řídit novými podmínkami. Dosavadní režim, který pro celou republiku vytvořil omezený prostor s označením LKR10 se spoustou lokálních pravidel, končí. Stejně jako aplikace DronView.

Úřad pro civilní letectví jej nahradil modulárním systémem, který je přehlednější a nabízí jasně definovaná pravidla pro různé typy oblastí. Vzrostl také počet míst, kde amatérští piloti létat nemohou.

To, kde se lze pohybovat a za jakých podmínek, zjistí majitelé bezpilotních letounů v novém nástroji DroneMap. Do něj budou povinně předem zadávat například všechny chystané lety v obydlených oblastech.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak se mění pravidla pro rekreační létání s drony.
  • Co přináší nová aplikace DroneMap a proč je povinné ji používat.
  • Jak je to s létáním kolem historických památek a ve městech.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Baví vás moderní technologie? To byste si neměli nechat ujít newsletter Týden s technologiemi, díky kterému dostanete do téměř pravidelného pátečního e-mailu to nejzajímavější dění a produktové novinky za celý týden.