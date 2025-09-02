Saros Z70 je zjevení. Když se představil letos v lednu, vypadalo to, že Roborock ukazuje koncept, který skončí někde ve vitríně. Místo toho po půl roce přišel jako reálný produkt. Robotický vysavač, který vedle sběru prachu a mopování dokáže také sebrat ze země větší předměty a uklidit je. Kapesníky nebo ponožky do koše, bačkory k posteli nebo vstupu do místnosti. Nebojí se ani prahů. Nesnaží se je překonat hrubou silou, místo toho si vysune podvozek o něco výše.
Roborock Saros Z70 už je dostupný i u nás, a tak je logické, že jsme chtěli robotický vysavač s motorizovanou paží vyzkoušet.
Co se dočtete dál
- Co všechno dokáže unikátní robotická paže a kde má limity.
- Jak si Roborock Saros Z70 poradí s každodenním úklidem v domácnosti se zvířaty a dlouhovlasými teenagery.
- V čem má sci-fi vysavač na vrch nad konkurencí a proč to nemusí stačit.
