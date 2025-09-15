Internetové podvody mířící na menší firmy nejsou nic nového. Čeští podnikatelé dobře znají faktury za neobjednané marketingové služby, které spočívají ve zveřejnění záznamu o společnosti na obskurních webových stránkách bez návštěvníků.

Kybernetičtí podvodníci zkoušejí nové metody. I díky dostupnosti umělé inteligence, která levně vytvoří libovolné texty a umí automatizovat jednoduché činnosti na internetu, se rozmáhá další druh podvodu. Vychází z tradiční mafiánské taktiky nabízet ochranu před nebezpečím, které představuje samotný poskytovatel „ochrany“.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak vydírání funguje a proč je stále běžnější a účinnější.
  • Co mohou majitelé firem dělat sami a kde selhává zodpovědnost online firem.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Baví vás moderní technologie? To byste si neměli nechat ujít newsletter Týden s technologiemi, díky kterému dostanete do téměř pravidelného pátečního e-mailu to nejzajímavější dění a produktové novinky za celý týden.