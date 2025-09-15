Internetové podvody mířící na menší firmy nejsou nic nového. Čeští podnikatelé dobře znají faktury za neobjednané marketingové služby, které spočívají ve zveřejnění záznamu o společnosti na obskurních webových stránkách bez návštěvníků.
Kybernetičtí podvodníci zkoušejí nové metody. I díky dostupnosti umělé inteligence, která levně vytvoří libovolné texty a umí automatizovat jednoduché činnosti na internetu, se rozmáhá další druh podvodu. Vychází z tradiční mafiánské taktiky nabízet ochranu před nebezpečím, které představuje samotný poskytovatel „ochrany“.
Co se dočtete dál
- Jak vydírání funguje a proč je stále běžnější a účinnější.
- Co mohou majitelé firem dělat sami a kde selhává zodpovědnost online firem.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.