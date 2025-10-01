Takzvaná deepfakes, tedy falešná videa nerozeznatelná od reality, patří mezi největší hrozby spojené s umělou inteligencí. Mohou sloužit například k diskreditaci nepřátel, finančním podvodům i šíření dezinformací. Firma OpenAI i přesto nástroje pro jejich tvorbu dál vylepšuje.
Lídr v oblasti umělé inteligence totiž právě spustil platformu Sora, sociální síť inspirovanou TikTokem se zaměřením čistě na AI videa. Ta uživatelé vytvářejí s pomocí nového nástroje Sora 2. Videa s délkou deset sekund navíc nyní nabízejí nejen obraz, ale i zvuk.
Co se dočtete dál
- Co dokáže Sora 2 a kde jsou její silné stránky i slabiny.
- Jak chce OpenAI bránit zneužití nového systému.
- Kdo se může k modelu Sora 2 dostat a jak chce OpenAI dostupnost rozšiřovat.
