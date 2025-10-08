Čeští uživatelé od středy dostávají přístup k nové funkci ve vyhledávání od Googlu. Po Přehledech od AI, které shrnují obsah webových stránek do stručné odpovědi na zadanou otázku, přichází nový způsob založený čistě na umělé inteligenci.
Firma zároveň zveřejnila další model umělé inteligence Gemini 2.5 Computer Use, který umí ovládat grafická uživatelská rozhraní. Nejlépe mu to jde s aplikacemi ve webovém prohlížeči. Podle testů i zkušeností partnerů Googlu je v tomto ohledu lepší než konkurence.
Co se dočtete dál
- Co přináší Režim AI ve vyhledávání od Googlu.
- Jak vypadá systém, který dokáže ovládat počítač a pracovat na něm nezávisle na uživateli.
- Jak dopadl náš pokus s vyhledáváním v Režimu AI a kde má velké problémy.
