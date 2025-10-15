Sam Altman, výkonný ředitel OpenAI, přiznal, že ChatGPT s příchodem nového modelu GPT-5 prošel dramatickou změnou, která omezila jeho schopnosti při práci s informacemi i způsob komunikace. Jako důvod k takovému zásahu uvedl snahu ochránit uživatele s psychickými problémy.
Po přiznání následovalo oznámení chystaných změn, které mají vrátit uživatelům empatický přístup, který si oblíbili u předchozího modelu GPT-4o. Největší překvapení přišlo na konci delšího příspěvku Sama Altmana na síti X při prohlášení, že se firma brzy začne ke zletilým uživatelům chovat jako k dospělým lidem.
Stejně jako v případě netypického financování budoucích datových center jde potenciálně o miliardy dolarů.
Co se dočtete dál
- Co Sam Altman tají, když mluví o omezení schopností systému ChatGPT ve vztahu k duševnímu zdraví.
- Jak a kdy vrátí OpenAI uživatelům empatické chování podobné GPT‑4o.
- Jaké obchodní příležitosti a rizika skrývá uvolnění obsahu pro dospělé.
