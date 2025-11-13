Valve, provozovatel největšího herního obchodu na světě, překvapilo oznámením Steam Machine, malého počítače určeného k hraní her na televizních obrazovkách. Valve k němu nabídne novou generaci ovladače a přidá VR headset, který se dokáže obejít bez PC, podobně jako Meta Quest.
Nová zařízení se mají začít prodávat na začátku příštího roku, tedy během několika málo měsíců. Steam jako zdroj videoherní zábavy přitom používá více lidí než konzole Xbox Series X/S nebo PlayStation 5.
Rekordní počet souběžně přihlášených uživatelů přesáhl 40 milionů a počet uživatelů, kteří Steam spustí alespoň jednou za měsíc přesáhl na začátku tohoto roku hranici 147 milionů uživatelů.
Valve už také dokázalo prodat 6 milionů přenosných „konzolí“ Steam Deck, jeho vstup do obývacích pokojů tak větší hráči nemohou podceňovat.
Co se dočtete dál
- Co všechno dokáže nové PC Steam Machine a jak je na tom s výkonem proti PlayStation 5.
- Proč je vstup společnosti valve do nové herní oblasti důležitý pro celý trh.
- Co mohou hráči čekat od nového VR headsetu Steam Frame a herního ovladače Steam Controller.
