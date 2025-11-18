Google má opět nejlepší systém umělé inteligence na trhu. Dosavadní Gemini 2.5 Pro si držel postavení na špičce žebříčků, které hodnotí užitečnost umělé inteligence v různých oblastech od svého vydání v červnu letošního roku. Nyní Gemini 3 Pro konkurenci utíká s největším náskokem v historii.

O výrazném zlepšení v Gemini 3 se spekulovalo už týdny před vydáním nového systému. Google svůj nový velký jazykový model testoval pod krycími jmény nebo skrytě ve vlastních produktech. Jako tradičně je ale možné, že se k uživatelům dostane verze, jejíž schopnosti jsou o něco menší.

Zbývá vám ještě 90 % článku
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Baví vás moderní technologie? To byste si neměli nechat ujít newsletter Týden s technologiemi, díky kterému dostanete do téměř pravidelného pátečního e-mailu to nejzajímavější dění a produktové novinky za celý týden.