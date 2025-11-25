Do Štědrého dne zbývá necelý měsíc a už tento pátek nastane svátek všech nákupů, ten opravdový černý pátek. Některé české e-shopy na Black Friday lákají už týdny, ale největší nabídka opravdových slev přímo od výrobců přichází až nyní.
Předvánoční nabídky už představily ty největší technologické firmy, které letos zákazníkům moc radosti neudělaly. Možná je to kvůli americkým clům, na která doplácí zbytek světa, nebo nadcházející čipové zimě spojené s nástupem AI.
V každém případě jsou dobré ceny vzácnější než v minulých letech, nějaké ale stále ještě existují.
Co se dočtete dál
- Kdo nabízí největší slevy.
- Jaká zlevněná zařízení nás zaujala nejvíce.
- Na co si dát při nákupu pozor a kde hrozí rychlé zdražování.
