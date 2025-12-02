Mafie, ARMA, Beat Saber, Machinarium nebo Factorio – české hry, kterých se prodaly miliony kopií. Ani deset milionů kopií prvního dílu Kingdom Come: Deliverance ale nestačí na úspěch, kterého dosáhlo studio SCS Software se svým simulátorem nákladních aut.
Euro Truck Simulator už existuje třináct let, prodalo se ho více než 15 milionů kopií a vysoké desítky milionů doplňků, které mají podobu nových strojů, kosmetických předmětů nebo celých států s novými silnicemi, po kterých hráči mohou jezdit.
Vydání dvou takových rozšíření v jeden den přineslo firmě Pavla a Petra Šebora a Martina Českého nový rekord.
Co se dočtete dál
- Jak se virtuálním kamionům daří i po třinácti letech překonávat rekordy.
- Co nabízí nová rozšíření a kolik už jich SCS Software dohromady vydal.
- Co firma chystá pro příští rok a proč to může přinést dramaticky vyšší příjmy.
