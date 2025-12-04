Za dvacet dní už bude nutné mít zabalené dárky pro celou rodinu. Pár posledních se dá sehnat i na poslední chvíli, ale větší radost udělají dárky dobře vybrané a včas doručené. Pokud jste zatím nevybrali, můžete to zkusit nyní s našimi nejlepšími tipy.

Zaměřili jsme se na nejpopulárnější kategorie od drobností až po televize a přidali několik překvapení. Všechny mají jedno společné: budou dělat radost dlouho, intenzivně a ideálně každý den.

Zbývá vám ještě 95 % článku
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Baví vás moderní technologie? To byste si neměli nechat ujít newsletter Týden s technologiemi, díky kterému dostanete do téměř pravidelného pátečního e-mailu to nejzajímavější dění a produktové novinky za celý týden.