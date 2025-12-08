Je to už více než 32 let od chvíle, kdy tehdejší ruský premiér Viktor Stěpanovič Černomyrdin pronesl v souvislosti s měnovou reformou nesmrtelný výrok „Chtěli jsme to udělat co nejlíp, a dopadlo to jako vždycky“.
A pamatujete na relativně nedávné oslavné posty dnes již bývalého pirátského europoslance Marcela Kolaji o tom, jak nám EU zlepšila život tím, že všem výrobcům přikázala pro napájení a nabíjení používat USB-C? Obě situace mají hodně společného. Jen čas ukáže, zda dojde i na tu sebereflexi.
Poznámka: Výjimečně píšu o něčem, k čemu mám formální kvalifikaci – jsem vzděláním slaboproudý elektrotechnik. Své kolegy prosím o shovívavost, protože jsem řadu věcí značně zjednodušil, aby byly pochopitelné pro laiky.
Co se dočtete dál
- Jak dopadla snaha zjednodušit napájení elektroniky podle EU.
- Kde má USB-C limity, které uživatel neodhalí bez speciálního vybavení.
- Proč jsou u USB-C větší bezpečnostní rizika než u starých napájecích konektorů.
