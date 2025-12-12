OpenAI zareagovala na růst popularity Gemini od Googlu a po pouhém měsíci vydala novou verzi svých velkých jazykových modelů GPT. Modelem označeným GPT 5.2 se firmě vedené Samem Altmanem podařilo překonat konkurenci v řadě testů.
OpenAI zároveň odložila zpřístupnění služby, která má umožnit generování erotického obsahu. K odkladu došlo kvůli obavám z možného přístupu nedospělých uživatelů. Podílet se na něm může i fakt, že se Sam Altman dohodl na spolupráci se společností Disney.
Co se dočtete dál
- V čem se nový model zlepšil proti předchůdci.
- Jak OpenAI dosáhlo lepších výsledků a za jakou cenu.
- Co přinese spolupráce s Disney a proč firma odložila „dospělou“ verzi služby ChatGPT.
