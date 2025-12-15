Norská společnost Neat má pověst Applu mezi videokonferenčními systémy. To je hezké marketingové heslo, které ale moc neříká. Severský jednoduchý design v případě profesionálních komunikačních systémů není zásadní, firmy většinou přemýšlí jinak.
My jsme mohli vyzkoušet nejvyšší model v nabídce firmy: Neat Bar Pro. Jednoduše vypadající „soundbar“ dokáže poslat obraz na tři displeje a díky šestnácti mikrofonům a dvěma kamerám má zajistit kvalitní zvuk a obraz bez ohledu na to, kdo hovoří i v obří zasedací místnosti.
Co se dočtete dál
- Co videokonferenční systém z Norska nabízí proti telefonu a laptopu.
- Jak rychle jde systém zprovoznit a v čem je instalace zvláštní.
- Proč a pro koho je videokonferenční systém lepší než kombinace iPhonu a AirPodů.
