Televizní Vánoce jsou klišé. Volné dny o svátcích a krátké dny svádí k tomu sednout si na pohovku, jíst cukroví a pustit si některý z filmů nebo seriálů, o kterých se letos mluvilo, nebo něco staršího, osvědčeného.
Streamovací služby toho nabízí hodně, ale ne všechny jsou si rovné. Neliší se jen šíře nabídky, ale také počet filmů a seriálů v češtině. Tam excelují čistě české služby jako je OnePlay a Prima+ Premium.
Větší pečlivost při výběru je vhodná i proto, že online zábava letos citelně zdražila. Proti zahraničí ale máme stále ještě jednu výhodu: Netflix ani Disney+ u nás nekazí požitek ze zábavy reklamou. Ale i to je jen otázka času.
Co se dočtete dál
- Kolik stojí nejpopulárnější streamovací služby a co přesně nabízí.
- Jaké nové filmy a seriály přichystal Netflix a ti ostatní na Vánoce.
- Jak se změnily ceny a další parametry ve srovnání s loňskem.
