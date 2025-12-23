Televizní Vánoce jsou klišé. Volné dny o svátcích a krátké dny svádí k tomu sednout si na pohovku, jíst cukroví a pustit si některý z filmů nebo seriálů, o kterých se letos mluvilo, nebo něco staršího, osvědčeného.

Streamovací služby toho nabízí hodně, ale ne všechny jsou si rovné. Neliší se jen šíře nabídky, ale také počet filmů a seriálů v češtině. Tam excelují čistě české služby jako je OnePlay a Prima+ Premium.

Větší pečlivost při výběru je vhodná i proto, že online zábava letos citelně zdražila. Proti zahraničí ale máme stále ještě jednu výhodu: Netflix ani Disney+ u nás nekazí požitek ze zábavy reklamou. Ale i to je jen otázka času.

Zbývá vám ještě 95 % článku

Co se dočtete dál

  • Kolik stojí nejpopulárnější streamovací služby a co přesně nabízí.
  • Jaké nové filmy a seriály přichystal Netflix a ti ostatní na Vánoce.
  • Jak se změnily ceny a další parametry ve srovnání s loňskem.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Baví vás moderní technologie? To byste si neměli nechat ujít newsletter Týden s technologiemi, díky kterému dostanete do téměř pravidelného pátečního e-mailu to nejzajímavější dění a produktové novinky za celý týden.