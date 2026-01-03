Přelom roku na sociální síti X přinesl nový trend: uživatelé začali ve velkém využívat umělou inteligenci k úpravám fotografií, konkrétně k digitálnímu odstraňování oblečení. Podobné nástroje nejsou novinkou, jejich masové rozšíření přímo na platformě X ale zásadně mění měřítko i dopady tohoto jevu.

Klíčovou roli v tom hraje integrace systému Grok, který umožňuje upravovat obrázky přímo v prostředí sítě, bez nutnosti používat externí služby. Úpravy fotografií na základě textového zadání jsou tak pro uživatele neustále dostupné a prakticky bez bariér. Společnost xAI, která síť X provozuje, má nedostatečná bezpečnostní pravidla a část uživatelů se snaží digitálně svlékat i fotografie dětí.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Jaký typ závadného obsahu uživatelé na síti X vytvářejí s pomocí umělé inteligence Grok.
  • Jak X Elona Muska na situaci reaguje a jak reagují orgány v některých zemích.
  • Kde se skrývá ještě větší probléms deepfakes a AI generovanou dětskou pornografií.
