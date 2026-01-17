OpenAI chybí peníze. Firma od spuštění služby ChatGPT pro veřejnost prodělává miliardy dolarů ročně a další desítky až stovky miliard potřebuje na další vývoj a budování datových center. Nedostatek hotovosti chce firma nyní zmírnit příjmy z reklamy.
Co se dočtete dál
- Jak budou reklamy od OpenAI vypadat.
- Jak se vyvíjela historie vztahu OpenAI k reklamám.
- Kde si OpenAI vzalo inspiraci a proč je důležité sledovat další vývoj.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.