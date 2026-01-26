Zapomeňte na chvíli na Gemini, novou verzi Siri nebo služby od OpenAI. Bublina kolem umělé inteligence má nový hit: AI, která dokáže víc než jen odpovídat na otázky. Zvládne například ušetřit tisíce dolarů při koupi automobilu.
Projekt Clawdbot umí ovládat osobní počítače, cloudové služby či prvky chytré domácnosti a funguje jako agent. To znamená, že dokáže pracovat samostatně a proaktivně.
Jedním z důvodů jeho popularity je i netradiční ovládání: Clawdbot se chová jako kamarád na WhatsAppu nebo jako kolega ve Slacku a Teams. Navíc má sloní paměť.
Co se dočtete dál
- Jak funguje nový hit AI nadšenců a proč může být dostupný zdarma.
- Co Clawdbot dokáže v rukou odborníků a jak si s ním poradí laik.
- V čem Clawdbot ukazuje budoucnost umělé inteligence.
