Počítačový monitor je jednoduchá věc. Je těžké u něj vymyslet něco nového. I přesto se takový pokus objevil.
Jen jedna značka zatím přišla s monitorem na kolečkách a s integrovanou baterií. LG StandByME 2 je už druhou generací šikovného konceptu, který kombinuje funkce monitoru, chytré televize a mobilní herní i pracovní stanice.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.