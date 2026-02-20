Google tři měsíce po představení velkého jazykového modelu Gemini 3 představil jeho nástupce. Firma si spuštění svého zatím nejvýkonnějšího systému umělé inteligence načasovala tak, aby rychle překonala konkurenci.
Systém Gemini 3.1 Pro přišel jen dva dny po novém modelu Claude Sonnet 4.6 a dva týdny po zábavném soupeření OpenAI a Anthropicu o pozici nejlepšího AI systému, kdy obě firmy vydaly nový model během jediné hodiny.
Nová data z testování od Googlu ukazují návrat na špičku, ale také poprvé zvýrazňují největší aktuální slabinu umělé inteligence – a není to cenzura.
Co se dočtete dál
- Jak si Gemini 3.1 Pro vedl ve standardních testech i co ukazuje z pohledu uživatele.
- Jak se nový model liší cenou, dostupností a přístupem k filtrování obsahu.
- Co nového chystá OpenAI a proč používá kódové označení Citron.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.