Notebooky od Applu přestaly být drahé. Doposud byl laptop od Applu dvakrát dražší než nejlevnější Mac mini. To přestalo platit s odhalením prvního MacBooku s procesorem z mobilních telefonů. MacBook Neo vybavený čipem Apple A18 Pro z mobilních telefonů iPhone 16 Pro stojí v základní verzi 16 990 korun. Pro studenty na vysokých školách ale cena padá na 14 290 korun. I napájecí adaptér je relativně levný.
Co se dočtete dál
- Jaké kompromisy Apple zvolil, aby cenu notebooku stlačil pod 17 tisíc korun.
- Jak si čip A18 Pro stojí ve srovnání se staršími procesory řady M.
- Které počítače s Windows mohou MacBooku Neo konkurovat.
