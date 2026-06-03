Nedostatek výrobních kapacit a zvyšování cen počítačových čipů dovedly AMD k nečekanému kroku. Na veletrhu Computex oznámilo obnovenou premiéru populárních počítačových čipů.
Čtyři roky od svého původního představení se začne znovu prodávat legendární procesor Ryzen 5800X3D. Po návratu nejvýkonnějšího procesoru pro deset let starou platformu AM4 přitom uživatelé už nějakou dobu volali.
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