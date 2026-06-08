OpenAI se chystá ke vstupu na burzu a je pod tlakem. Konkurenční Anthropic má po posledním kole financování větší tržní hodnotu a firma Sama Altmana proto hledá způsob, jak posílit svoji pozici. Deník The Financial Times získal informace o bezprostředním spuštění největší změny v historii služby ChatGPT, která má nyní 900 milionů aktivních uživatelů týdně. Ve stávající podobě ale firmě přináší miliardové ztráty. Většina uživatelů za přístup k ní neplatí.

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