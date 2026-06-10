Anthropic den poté, co Apple představil novou generaci Siri AI, oznámil příchod nového nejinteligentnějšího modelu umělé inteligence pro veřejnost. Model Claude Fable 5 firma označuje za umělou inteligenci na úrovni systému Mythos. Velký jazykový model Mythos Preview před dvěma měsíci zaujal odborníky i veřejnost schopností objevovat zatím neznámé bezpečnostní chyby v existujícím softwaru. Proti němu ale Fable 5 obsahuje řadu změn a bezpečnostních pojistek.
Co se dočtete dál
- Jak se Fable 5 liší od omezeně dostupného modelu Mythos.
- Jak chce Anthropic zabránit snahám o zneužití svých nových modelů.
- Pro koho se mění pravidla uchovávání dat a kolik nový model stojí.
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