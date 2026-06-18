Čínská značka TCL útočí na pozici největšího výrobce televizorů na světě. K tomu jí můžou pomoci i televize řady C7L. Ty totiž patří do skupiny zařízení, které přinášejí nové technologie do dostupné cenové kategorie. Konkrétně jde o SQD-Mini LED televizi, jež staví na další generaci kvantových teček se sytějšími barvami.
Novinka kombinuje podle TCL spoustu vylepšení od materiálu samotných kvantových teček přes větší počet nezávisle ovládaných oblastí podsvícení až po nový barevný filtr a algoritmus, který celé podsvícení řídí.
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