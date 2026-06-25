Zjistit důvod, proč má letos tolik telefonů oranžovou barvu, není těžké. Stačí se podívat na iPhone 17 Pro. Honor svou snahu přiblížit se jednomu z nejlepších smartphonů na trhu promítnul nejen do barvy, ale i do tvaru kapličky pro fotoaparáty.
Od svého vzoru se ale výrazně liší. A to cenou, která je poloviční, a také absencí teleobjektivu. Místo toho Honor nabízí jeden z nejlepších displejů na trhu a výdrž baterie, která iPhone 17 Pro překonává. Za nízkou cenovkou se ale skrývá nepříjemný kompromis.
Co se dočtete dál
- Jak si Honor 600 vede proti iPhonu 17 Pro a Pixelu 10.
- Proč patří jeho displej mezi nejlepší v cenové kategorii.
- Kde výrobce šetřil a komu to může vadit.
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