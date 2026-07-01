Vydavatelství Czech Games Edition chystá svůj zatím největší projekt, pro který se spojilo s herním studiem Warhorse. Nebude to hezká sada hracích kostek, ale propracovaná stolní hra, ve které mají hráči mít možnost vytvářet vlastní dobrodružství a nést následky svých rozhodnutí.

Na hře pracuje duo uznávaných designérů stolních her Vlaada Chvátil a Tomáš Holek, kteří za sebou mají tituly jako jsou Krycí jména nebo SETI. Výsledek jejich práce zahrnuje více než 700 herních karet a stovky dalších prvků včetně mincí. Krabice se všemi prvky váží 6,5 kilogramu.

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