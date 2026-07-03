Výrobce 3D tiskáren Prusa Research letos poprvé ve své historii v Česku propouštěl. Po dlouhém růstu zrušil 70 míst z celkových 1200. Společnost rovněž bojuje proti nástupu čínských tiskáren, které se podbízejí nižšími cenami. Sází na USA a posiluje lokální výrobu ve státě Delaware a také se rozhodla více zaměřit na firemní zákazníky.

Po čtyřech letech od převzetí svého amerického distributora Printed Solid Průša přejmenoval tamní pobočku na Prusa USA. „Americký trh je pro nás dlouhodobě zásadní. Přejmenování Printed Solid na Prusa USA není jen kosmetická změna, ale další krok v budování lokálního zázemí pod značkou Prusa,“ říká Josef Průša, CEO a zakladatel firmy.

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Co se dočtete dál

  • Proč je americký trh pro Průšu klíčový.
  • Jak firma vydělává na výrobě filamentů.
  • Čím chce konkurovat levnějším čínským výrobcům.
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