Konečně přišlo něco opravdu nového. Televize s barevným podsvícením slibují revoluci v kvalitě obrazu. První setkání s modely od Samsungu a Sony při jejich oficiálním představení bylo slibné, ale nemohlo nahradit skutečné testování.
Díky Samsungu k tomu konečně došlo. Nejvyšší letošní model televizí Samsung R95H v domácím prostředí ukázal, co dokáže RGB podsvícení, jak si poradí s denním světlem i s různými způsoby využití.
Co se dočtete dál
- Jak si nové RGB podsvícení vede ve srovnání s nejlepšími OLED televizory.
- Proč Samsung schoval standardní nastavení obrazu a co místo něj nabízí.
- Kde má špičková novinka největší chybu (a proč to není cena).
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