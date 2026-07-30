Od pondělí 2. srpna se má internet v Evropě změnit. K tomuto datu začínají platit nová pravidla pro označování obsahu vygenerovaného nebo upraveného s pomocí umělé inteligence. Evropská legislativa stanovuje technologickým firmám povinnost označit každý vygenerovaný obrázek nebo video.
V reálném prostředí internetového vyhledávání a sociálních sítí však změna navzdory velkým očekáváním nemusí být patrná. Za porušení pravidel přitom hrozí vysoké pokuty až do tří procent globálního obratu chybujících firem.
Co se dočtete dál
- Který AI obsah bude muset být skutečně označen a koho se povinnost vůbec netýká.
- Proč většina AI obrázků na sociálních sítích pravděpodobně nezíská žádný viditelný štítek.
- Jak funguje SynthID, proč přežije běžné úpravy a jak jej lze obejít.
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