Od pondělí 2. srpna se má internet v Evropě změnit. K tomuto datu začínají platit nová pravidla pro označování obsahu vygenerovaného nebo upraveného s pomocí umělé inteligence. Evropská legislativa stanovuje technologickým firmám povinnost označit každý vygenerovaný obrázek nebo video.

V reálném prostředí internetového vyhledávání a sociálních sítí však změna navzdory velkým očekáváním nemusí být patrná. Za porušení pravidel přitom hrozí vysoké pokuty až do tří procent globálního obratu chybujících firem.

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Co se dočtete dál

  • Který AI obsah bude muset být skutečně označen a koho se povinnost vůbec netýká.
  • Proč většina AI obrázků na sociálních sítích pravděpodobně nezíská žádný viditelný štítek.
  • Jak funguje SynthID, proč přežije běžné úpravy a jak jej lze obejít.

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