Umělá inteligence si za poslední dva roky vysloužila pověst technologie, která „ukradne“ miliony pracovních míst. Nejvíce se tento trend projevuje ve velkých technologických firmách, které snižují náklady na zaměstnance, aby měly na rozvoj AI infrastruktury.
Aktuální studie americké Stanfordovy univerzity ale potvrzuje i obecnější vliv generativní umělé inteligence v ekonomice. Masivní propouštění zatím nenastalo, ale mladí lidé na začátku kariéry mají mnohem horší pozici při hledání zaměstnání.
Co se dočtete dál
- Proč AI mění především nábor mladých lidí, nikoli počet výpovědí.
- Proč může být méně juniorů pro firmy krátkodobě výhodnější než klasické propouštění.
- Které profese jsou podle Stanfordu nejohroženější a proč zkušenost zatím funguje jako ochrana.
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